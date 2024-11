Hausse des cas de rougeole en 2024 : une campagne de vaccination prévue du 02 au 12 décembre prochain

Quatre cent quarante-neuf (449) cas de rougeole ont été confirmés dans 33 districts sanitaires du pays en 2024, a annoncé, lundi, Abdoulaye Mangane, médecin à la Direction de la prévention du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



« Nous avons recensé 449 cas confirmés de rougeole. Trente-trois districts sanitaires, sur les 79 que compte le pays, ont dépassé le seuil épidémique. Cela représente 41 % des districts », a précisé le Dr Abdoulaye Mangane lors d’une journée d’information organisée en prélude à la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole.



« Cette campagne de vaccination est lancée en raison de l’évolution de la situation épidémiologique, qui montre que depuis ces quatre dernières années, plusieurs districts du Sénégal ont été touchés par des épidémies de rougeole », a ajouté le Directeur de la prévention.



Les autorités sanitaires ont annoncé qu’une campagne de vaccination contre la rougeole débutera le 2 décembre. Le district de Yeumbeul, situé dans la banlieue de Dakar, a été choisi pour le lancement de cette campagne. Elles appellent également à « renforcer la sensibilisation en combinant différentes stratégies de communication, telles que la télévision, la radio et la presse écrite ; fournir des informations fiables pour contrer les rumeurs ; gérer les cas de refus et de réticence, et intensifier l'information auprès des groupes sceptiques ».



Environ 7 326 586 enfants sont ciblés par cette campagne de vaccination, avec 8 millions de doses de vaccin mises à disposition pour couvrir cette population.



Il convient de rappeler que la rougeole est une maladie infectieuse et contagieuse, souvent mortelle, et pouvant entraîner des complications graves, notamment la cécité, a indiqué le Dr Ndiaye.



« Si nous ne menons pas une campagne de vaccination de grande envergure contre la rougeole cette année, ou au plus tard l'année prochaine, nous risquons de faire face à une épidémie majeure dans le pays », a averti le directeur de la prévention, précisant que 60 % des districts touchés par la maladie ont déjà dépassé le seuil épidémique.



L’objectif de cette campagne, selon El Hadj Mamadou Ndiaye, est de faire en sorte que la rougeole ne devienne plus un problème de santé publique majeur dans le pays.