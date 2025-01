Hausse des prix du sucre et de l’huile : La FNBM interpelle l’État

La Fédération Nationale des Boutiques pour la Modernisation (FNBM) alerte sur la flambée inquiétante des prix du sucre et de l’huile sur le marché sénégalais.



Selon le communiqué de presse parvenu à PressAfrik, « le prix du sac de sucre a atteint 29 500 FCFA et pourrait franchir la barre des 31 000 FCFA si aucune mesure corrective n’est prise rapidement. De même, l’huile est actuellement commercialisée entre 21 500 et 22 000 FCFA, rendant difficile le respect des prix homologués. »



D’après le document rendu public le vendredi 3 janvier ces augmentations affectent gravement le pouvoir d’achat des consommateurs et menacent la rentabilité des commerçants, particulièrement à l’approche du Ramadan, période traditionnellement marquée par une forte consommation de ces produits de base.



Tout en saluant les efforts du gouvernement pour informer la population lors des baisses de prix, la FNBM insiste sur la nécessité d’une communication tout aussi « transparente en cas de hausse. »Elle appelle l’État à prendre des mesures anticipatives pour éviter de telles augmentations pendant les périodes sensibles. À inviter les acteurs économiques à une concertation pour trouver des solutions durables. Et à renforcer la transparence sur les décisions prises afin de maintenir la confiance entre les autorités, les commerçants et les consommateurs.





Le président de la FNBM, Elhadji Boubacar Ba, exhorte le ministre du Commerce « à agir de toute urgence pour contenir cette flambée des prix. » Il insiste sur l’importance d’assumer pleinement les responsabilités de l’État en matière de régulation et d’information. « Tout comme il est important de célébrer une baisse des prix, il est primordial de reconnaître les hausses et de chercher activement des solutions », déclare M. Ba.