Hausse des tarifs des prestations médicales en Mauritanie

Une manifestation a éclaté mardi dans la ville de Tidjikja dans le centre nord de la Mauritanie suite à une hausse des tarifs des prestations médicales dans les structures de santé publique.



Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à cette hausse et exigent son annulation pure et simple.



Cette hausse des tarifs va de 25 à 100 pour cent.





Elle touche les consultations, les analyses de laboratoires, la radiologie, les interventions chirurgicales et les hospitalisations.



La hausse a été instituée en janvier dernier. Elle est entrée en vigueur le 1er mars.



Cette mesure a été jugée ''inacceptable'' par les syndicats notamment pour les populations les plus démunis qui n'ont pas accès à l'assurance maladie.



Mais le ministère de la sante y voit une décision qui va dans le sens de l'amélioration du recouvrement des coûts des prestations, de la maintenance des infrastructures de santé ainsi que l'optimisation des moyens et des dépenses publiques.



Des partis d'opposition ont appelé à manifester contre cette mesure impopulaire et exige son annulation.



Le secteur de la santé a connu plusieurs mouvements de grève pour réclamer des meilleures conditions de travail pour les personnels et des augmentations salariales.