Hausse du prix du transport : Madia Diop Sané somme l'Etat à prendre ses responsabilités

Le mouvement vision citoyenne par la voix de son coordinateur national, Madia Diop Sané dénonce la hausse des prix du transport en cette veille de Tabaski. C'est un fait devenu presque banal. Sur ce, monsieur Sané interpelle le gouvernement pour que des mesures soient prises afin de soulager les populations. "À chaque veille de Tabaski ou de grandes fêtes, malheureusement, nous notons que certains transporteurs haussent les prix du transport. Ce que nous déplorons sérieusement. Même si le transport constitue une profession libérale, libérale ne veut pas dire faire tout ce que l'on veut", a déploré monsieur Sané. "Cette situation est d'autant plus préoccupante lorsque l'on considère les nombreuses familles qui comptent sur des transports abordables pour voyager vers des régions éloignées comme Ziguinchor", a-t-il ajouté.



"Nous demeurons convaincus que le régime en place ou l'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités par rapport à cela et appeler surtout les transporteurs à ne pas s'adonner à de telles pratiques. Il est crucial que des mesures soient prises pour garantir que les tarifs restent justes et abordables pour tous, en particulier durant les périodes où les déplacements sont essentiels pour la cohésion familiale et sociale",