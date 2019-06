Hausse probable sur les prix de l’électricité et du carburant: L’Association des consommateurs met en garde des autorités

L’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) sonne l’alerte sur la hausse probable sur les prix de l’électricité et du carburant. Elle prévient sur les conséquences de cette situation qui risque de bouleverser toutes les activités. Ces membres précisent qu’ils ne se laisseront pas faire.



«En tant que défenseur des consommateurs, il nous ait très difficile de payer les erreurs de gestion dans la mesure où on ne peut pas constater que les caisses de l’Etat sont vides et ça tout le monde en parle », fulmine le vice-président de l’Ascosen. Et de se questionner : « Qu’est-ce qui a amené tout cela ? À nous maintenant de payer et là nous le déplorons », peste-t-il.



Momath Cissé attire, toutefois, l’attention des autorités sur une probable hausse du prix du transport. « Nous avons connu dans le passé deux baisses successifs de 100 F Cfa, cela fait 200 F Cfa et il n’y a pas eu une baisse du ticket du Transport. Maintenant, si y a une baisse de 75 F Cfa comme annoncée, si cela se confirme, des syndicalistes vont monter au créneau pour demander à ce qu’on révise à la hausse le prix du ticket ».



Et conclut-il : « J’attire l’attention des autorités qu’il est inconcevable que cela se fasse. Si on n’a pas baissé de 200 F Cfa, il n’est pas question que l’on augmente parce qu’il y a une majoration de 75 F Cfa. Sinon toutes les denrées de premiers nécessaires vont augmenter. Et ça, nous ne pouvons pas le tolérer ».