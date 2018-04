Henri Camara parle de son patrimoine gigantesque : « J’ai des biens immobiliers à Paris et au Sénégal »

On le taxait de radin quand il était au sommet de sa carrière de footballeur, Henri Camara assume et s’explique. Dans un entretien accordé à nos confrères de Record, le lapin flingueur se dévoile comme jamais.

Sans détours, il affirme avoir gagné beaucoup d’argent durant sa longue carrière, mais à quasiment tout investi à travers un patrimoine qui fait frémir.



« Je me suis spécialisé dans l’immobilier depuis fort longtemps. J’ai des appartements à Paris, des immeubles, et des terrains nus au Sénégal. Je ne regrette pas et je pense que les immeubles au Sénégal peuvent me permettre de subvenir à mes besoins jusqu’à à la fin de ma vie. Je ne vais pas vous dire le nombre de maison, que j’ai au Sénégal » confie Henri Camara.



Le néo retraité qui fête ses 40 ans, a toujours impressionné les férus du football par sa longévité et son hygiène de vie irréprochable. « Je ne suis pas de ces footballeurs qui courent les boîtes de nuit ou qui dilapident leur argent sans penser à l’après carrière. Je me suis tout le temps dit que ma dignité ne me permettait pas d’aller contracter des prêts ou quémander après ma carrière. C’est pourquoi je me suis bien préparé » explique celui qui est à ce jour, le recordman de sélection (99 sélections), et le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale (31 buts).

Source : Luxew