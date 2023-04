Heurts à Ngor : préoccupé par les violences, Khalifa Sall invite au dialogue

Les affrontements ont repris ce vendredi entre gendarme et population de Ngor. A travers une publication sur Facebook, Khalifa Sall se dit préoccupé par les heurts noté dans cette commune. Il dénonce les violences et appelle au dialogue.



« Je suis profondément préoccupé par les affrontements notés dans la commune de Ngor. Je dénonce vigoureusement les violences commises contre les populations », a dit l’ancien maire de Dakar.



« Je regrette, également, les cas blessés enregistrés et apporte mon soutien aux autorités municipales et coutumières. J’en appelle à un dialogue constructif entre les différentes parties pour trouver une solution à ce problème et préserver la paix, l’harmonie et le vivre ensemble », a indiqué Khalifa Sall.