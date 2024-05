Hivernage, assainissement, environnement : un programme national de promotion de la citoyenneté en gestation

Le président de la République a invité en conseil ce mercredi, le Gouvernement à lancer une "campagne d'information et de sensibilisation des populations sur l'éducation environnementale et la préservation de leur cadre de vie".



A ce sujet, le Chef de l'Etat a engagé le Premier ministre à initier un "programme national de promotion de la citoyenneté avec des composantes opérationnelles et institutionnelles rationalisées, soutenues par la mobilisation effective de ressources budgétaires conséquentes".



Dans le même élan, il a indiqué la "nécessité pour chaque ministère, d'initier, sous la supervision du Premier Ministre, des actions majeures pour asseoir la mobilisation citoyenne des populations notamment des jeunes".



Le Président Bassirou Diomaye a informé le "Conseil qu'il participera, le samedi 1 juin 2024, avec l'ensemble du Gouvernement, à une journée nationale d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement, en vue d'accentuer l'implication des populations locales, des communes, des Forces armées et des services de l'Etat, dans l'exécution des opérations retenues en prévision de l'hivernage".



Enfin, le chef de l'Etat a prôné "l'organisation régulière d'une journée nationale mensuelle de mobilisation de toutes les forces vives de la Nation axée sur un thème spécifique et pilotée par le ministère compétent.