Hlm Grand Yoff : un jeune homme grièvement brûlé dans l'explosion d'un véhicule à gaz

Un grave incident s’est produit ce samedi vers 10h aux HLM Grand Yoff, non loin du grand rond-point. Un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui dormait à l’intérieur d’un véhicule rempli de gaz après avoir pris son petit-déjeuner, a été sérieusement brûlé à la suite d’une explosion.



Une journaliste de PressAfrik, ayant croisé la victime à l’hôpital SAMU de Liberté 6, s’est approchée de lui pour s’enquérir de son état. Interpellé, le jeune homme, élancé, de teint noir et portant des locks attachés, était visiblement sous le choc. « Je sens une forte chaleur à l’intérieur de mon corps », a-t-il confié, des plaies étant visibles le long de la partie droite de son corps. Il a été immédiatement admis aux urgences.



Jointe au téléphone, la dame qui l’avait déposé à l’hôpital avant de repartir a confié qu’elle ne comptait pas y retourner. « J’ai laissé là-bas 10 000 F CFA pour les médicaments. Mais je ne reviendrai pas parce que la police est impliquée maintenant dans cette affaire. J’ai peur d’avoir des problèmes », a déclaré cette gargotière.



Interrogée sur les risques d’être poursuivie pour non-assistance à personne en danger si elle ne se présentait pas, elle a rétorqué : « Ah bon ? De toute façon, je ne vais pas y retourner car le propriétaire du véhicule, que j’ai appelé pour lui expliquer les faits, a refusé de m’écouter. Si c’est lui qui cherche à ne pas s’impliquer dans cet incident, moi non plus ».



Selon les dernières informations, la police et les sapeurs-pompiers étaient sur les lieux de l’incident.



Le véhicule contenant les gaz a été consumé par un incendie après une série d’explosions.