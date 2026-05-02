Hommage au Professeur Chérif Salif Sy : célébration d’une pensée et d’un héritage

Le professeur Chérif Salif Sy, figure majeure de l’intellectualité sénégalaise, a été honoré ce samedi 2 mai 2026 à la Maison de la Presse lors d’une cérémonie d’hommage réunissant ses amis, proches, anciens camarades de promotion et admirateurs.



Placée sous le thème « Chérif Salif Sy : pensée, engagement et héritage pour le Sénégal », cette rencontre a été rythmée par des témoignages retraçant les grandes étapes de son parcours académique, intellectuel et personnel.



Les intervenants ont salué à l’unanimité l’humanisme, la simplicité, l’humilité et l’engagement de cet économiste, politiste et juriste.



Le professeur Mbaye Thiam, son ami, a déclaré : « Que peut être l’héritage de Chérif Salif Sy encore vivant ? Les vrais héritages se construisent dans la durée. Il s’agit d’inscrire sa pensée dans le patrimoine de savoir et de reconnaissance du Sénégal, de l’Afrique et du monde. Faire en sorte que tout ce qu’il a conduit, cherché et stabilisé entre dans notre patrimoine commun de connaissances. Et que sa pensée contribue durablement à la réflexion universelle ».



De son côté, Dr Pape Sadio Thiam, enseignant-chercheur en science politique, a souligné que la pensée de Chérif Salif Sy relève d’un engagement patriotique exigeant. « Son héritage n’est pas seulement institutionnel ou académique. Il est d’abord méthodologique : penser avec rigueur, analyser sans complaisance. Lui rendre hommage, c’est reconnaître une contribution intellectuelle majeure pour l’avenir. C’est saluer un homme qui nous rappelle que la pensée est une forme d’engagement, que la connaissance est un espoir de souveraineté et que la lucidité est une exigence patriotique. Puisse cet hommage être non une conclusion, mais une invitation à continuer de penser le Sénégal avec exigence, à débattre avec rigueur ».



L’économiste Souleymane Astou Diagne a mis en avant la richesse intellectuelle de Chérif Salif Sy. « Il fait partie du patrimoine intellectuel, scientifique et académique de notre pays. Son stock de connaissances est bien supérieur à la moyenne des intellectuels africains. On le reconnaît à travers des travaux très originaux, croisant son expérience administrative, ses voyages et ses enseignements. Beaucoup de ce qu’il sait ne se trouve dans aucun livre ni manuel d’économie », a dit l’enseignant-chercheur.



L’ancien ministre Ousmane Ngom a choisi d’évoquer l’enfance et la jeunesse, en rappelant son surnom « Baye Sy ». « Baye Sy est mon grand frère, il m’a vu naître. Nous avons grandi dans le même quartier. Très tôt, il s’est comporté comme un guide pour tous ses cadets, les entourant, les accompagnant et les formant aux valeurs d’engagement, de foi et de service à la communauté. Tout cela, nous l’avons appris de Baye Sy bien avant qu’il ne devienne le professeur Chérif Salif Sy. »



L’ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio a rappelé leurs années d’études en France et l’engagement intellectuel de son aîné : « Nous avons commencé à cheminer ensemble en 1979, il y a 47 ans. Je retiens que le groupe Jonction était panafricain et que nous fréquentions Présence africaine. Nous allions chercher la connaissance partout. Chérif Salif Sy est un pédagogue, d’une immense compétence. Il a beaucoup contribué à ma formation ». Il a invité la jeunesse à s’inspirer de cet éminent penseur.



De nombreuses personnalités politiques, universitaires et culturelles ont pris part à cette cérémonie empreinte d’émotion et de reconnaissance.





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