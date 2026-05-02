Cybercriminalité transfrontalière : le Commissariat Spécial de Keur Ayib neutralise deux arnaqueurs.

Le Commissariat Spécial de Keur Ayib a procédé à l’interpellation de deux individus en provenance de la Gambie pour association de malfaiteurs et escroquerie via Mobile Money.



Selon des informations recueillies, l'arrestation a eu lieu lors d'une opération de contrôle frontalier. Les deux suspects, circulant à bord d’une moto, tentaient de contourner le point d’entrée officiel de Keur Ayib lorsqu’ils ont été interceptés par les éléments de la Brigade spéciale. La fouille a permis la saisie de six téléphones portables.



L’exploitation technique des appareils a révélé que les mis en cause utilisaient des puces d'un opérateur étranger pour mener des campagnes d'arnaque ciblant des citoyens gambiens. Les victimes, dont les comptes Mobile Money avaient été vidés, ont d'ailleurs contacté les téléphones saisis durant leur garde à vue pour réclamer la restitution de leurs fonds.



Interrogés, les suspects ont reconnu traverser périodiquement la frontière pour mener leurs activités illicites en utilisant le réseau de l'opérateur gambien. Ils ont été présentés au procureur de la République le 27 avril 2026, au terme de leur garde à vue.