Compagnie Sucrière Sénégalaise : La nouvelle équipe des délégués fixe ses priorités sociales

Fraîchement réélue à la tête du collège des délégués de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), l’équipe dirigée par Malik Ba place la révision des catégories socioprofessionnelles et la restructuration du barème de paiement au cœur de son nouveau mandat. Cette feuille de route ambitieuse vise à traduire les performances productives de l'entreprise en améliorations concrètes pour les travailleurs, particulièrement ceux des champs et de l'usine.



Sortie largement victorieuse des récentes élections sociales, la liste menée par Malik Ba, secrétaire général du Satagria affilié à l’UNSAS, entend capitaliser sur les acquis des trois dernières années. Fort de ce nouveau plébiscite des employés de la compagnie, le responsable syndical a annoncé vouloir poursuivre les chantiers ouverts lors de son précédent exercice. L’objectif principal demeure l'amélioration constante des conditions de vie et de travail au sein du géant sucrier, en s'appuyant sur le respect rigoureux de l'accord d'établissement.



Le point névralgique de cette nouvelle mandature concerne le changement de fonction et de catégorie pour une large partie du personnel. Malik Ba insiste particulièrement sur la situation des ouvriers de l'usine et du garage, qui attendent une évolution de leur statut professionnel. Cette volonté de progression ne s'arrête pas aux portes de l'usine, puisque les délégués réclament également une montée en grade pour les travailleurs de la plantation et de la récolte, souhaitant voir ces postes passer de la 4ème à la 5ème catégorie.



Au-delà des simples échelons administratifs, le syndicat porte des revendications financières précises pour soutenir le pouvoir d'achat des agents. La nouvelle feuille de route prévoit l'instauration d'une prime de déchargement inédite pour le secteur de la plantation. Plus significatif encore, Malik Ba milite pour l'octroi d'une prime de production aux travailleurs de la terre. Selon lui, cette reconnaissance est impérative car l'atteinte des objectifs de l'entreprise repose majoritairement sur les efforts fournis lors des phases de plantation et de récolte.



Pour concrétiser ces avancées, les délégués du personnel prévoient de retourner prochainement à la table des négociations avec la direction générale. La révision du barème de paiement et la mise à jour de l'accord d'établissement constituent les leviers juridiques que Malik Ba compte actionner. Confiant après son succès électoral, le leader syndical a affirmé au micro de la RFM que la force du nouveau mandat reçu des travailleurs sera un atout déterminant pour faire aboutir ces revendications sociales avant la fin de l'année.