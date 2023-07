Hong Kong lance une chasse à l'homme contre huit militants pro-démocratie exilés

Ils sont accusés de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale, des faits passibles de la prison à vie.



Une tentative chinoise "d'intimider", selon le Royaume-Uni

Ils sont considérés comme des "fugitifs". Le dirigeant de Hong Kong a appelé mardi 4 juillet à se rendre ou "vivre dans la peur" huit militants pro-démocratie exilés et recherchés par la police, la Chine fustigeant de son côté la protection du Royaume-Uni à des "fugitifs".Les relations entre Hong Kong, territoire rétrocédé à la Chine en 1997, et l'ancienne puissance coloniale britannique sont tendues, depuis la promulgation en 2020 d'une loi sur la sécurité nationale dans le sillage de manifestations pro-démocratie.Le texte est accusé par ses détracteurs d'avoir fait reculer à Hong Kong les libertés et poussé à l'exil des personnes liées aux manifestations qui avaient secoué parfois avec violence la métropole de juin à décembre 2019.La police a promis un million de dollars hongkongais de récompense (117 000 euros) pour des informations qui permettraient l'arrestation de huit militants pro-démocratie."Le seul moyen de mettre fin à leur destin de fugitifs, qui seront pourchassés toute leur vie, est de se rendre", a déclaré mardi le dirigeant de Hong Kong, John Lee.Dans le cas contraire, ils vivront "dans la peur", a-t-il assuré devant des journalistes.John Lee a aussi appelé la population à aider la police, ajoutant que même les "parents et amis" des militants pouvaient fournir des informations.Cette mesure a été dénoncée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, des pays où résident certains des militants recherchés."Je n'ai pas peur des pressions politiques qui s'exercent sur nous, parce que nous faisons ce que nous pensons être juste", a insisté le dirigeant de Hong Kong.Parmi les personnes visées se trouvent Nathan Law, l'une des figures du mouvement pro-démocratie, qui a fui Hong Kong pour le Royaume-Uni où il a obtenu l'asile politique.