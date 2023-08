Hôpital Principal de Dakar : en grève de la faim, Cheikh Bara Ndiaye admis en réanimation

Le chroniqueur de Walftv, Sérigne Cheikh Bara Ndiaye est depuis vendredi au service de réanimation de l’hôpital Principal de Dakar. Son état de santé s’est dégradé à cause de la grève de la faim qu’il observe depuis son arrestation.



Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes, Cheikh Bara Ndiaye est placé sous mandat de dépôt le 9 juin dernier. Il était détenu au pavillon spécial après une crise qu'il avait piquée lors de son déférement devant le parquet de Dakar. Il souffrait d'asthme et de douleurs lombaires.



A cause de son état de santé dégradant, une liberté provisoire lui a été accordée. Mais le parquet s’y était opposé.