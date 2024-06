Hôpital Roi Baudouin : le personnel se réjouit de la visite du nouveau ministre de la Santé

Le personnel de l'hôpital Roi Baudouin se réjouit de la visite du nouveau ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy. Pour le personnel, cette visite montre que le ministre accorde de l'importance à comprendre les besoins et les réalités sur le terrain.



L'accompagnement par le major de garde a permis au ministre de voir de près le fonctionnement quotidien de l'hôpital et les défis auxquels le personnel est confronté.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a commencé sa visite à la médecine interne (les salles d’hospitalisation, la cour avant de saluer les malades et l’équipe de garde).



Après médecine, il est allé à la maternité rencontrer les sage-femmes, vérifier les salles comme la salle de travail salle d’accouchement, suite de couches, grossesse pathologique.



Puis s’en est suivi une visite guidée au bloc opératoire, qui selon le personnel est non fonctionnelle, à cause, des pannes matérielles. Ensuite, Dr Ibrahima Sy s’est rendu au service d’hémodialyse ou le personnel lui a notifié l’absence de néphrologue, mais aussi le problème de kit de dialyse. Il est également allé à la néonatalogie en passant à la pédiatrie.



La visite s’est terminée enfin au service des urgences (SAU). Le personnel a souligné que la visite s’est très bien passée et accompagnée de doléances, des propositions et des solutions.