Hôpital Ziguinchor : les travailleurs de la santé annoncent une grève de 72H pour non-respect des accords

Le climat est actuellement très tendu à l’Hôpital de la Paix de Ziguinchor, où le Syndicat national des travailleurs de la Santé (Syntras) a organisé une conférence de presse pour dénoncer le non-respect d’un accord signé avec la direction de l’établissement.



En effet, le syndicat a décidé de lancer une grève de 72 heures, qui a débuté par un service minimum hier - lundi et compte se poursuivre, avant de se durcir avec une grève totale dès le mercredi.



Selon L'Observateur, cette montée en puissance, expliquent les syndicalistes, est due à la non-application de plusieurs engagements pris dans le cadre du protocole d’accord signé avec l’ex-Chts-Santé et l’Intersyndicale.

Siméon Faye, secrétaire général du Syntras, a mis en lumière plusieurs points critiques qui, selon lui, nuisent au bon fonctionnement de l'hôpital et compromettent les conditions de travail des employés.



Parmi les principales revendications, il a souligné l'urgence de finaliser le contrat de prestation de service pour 20 stagiaires pour les budgets 2023-2024, l'intégration des agents contractuels dans les avantages financiers, ainsi que le règlement des rappels salariaux et la progression des carrières.