Horreur à Bignona : un conducteur de Jakarta retrouvé égorgé

Les habitants de la capitale du Fogny, Bignona, ont été bouleversés par la découverte macabre d'un corps sans vie hier mardi, aux alentours de 15 heures. La victime est un conducteur de moto « Jakarta », nommé Amadou Saliou Diallo, qui aurait été piégé et atrocement tué par son client.



D’après les informations rapportées par Libération, il a été contacté par un client pour un déplacement, sans se douter de ce qui l'attendait. Il a accepté de le conduire au lieu indiqué, mais aux environs de 14h30, la triste nouvelle est tombée : Amadou Saliou Diallo, âgé de 27 ans, a été retrouvé mort, égorgé sur la route de Pyran menant à Sindian.



Le présumé meurtrier, introuvable jusqu'à présent, aurait abandonné sur les lieux du crime le couteau utilisé pour commettre le crime. Après son forfait, il s'est enfui avec la moto de la victime. Les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers ont été alertés et ont retrouvé l’arme sur les lieux du drame.



Le corps sans vie d'Amadou Saliou Diallo a été transporté à la morgue de l'hôpital de Bignona. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour élucider cette affaire.