Hospitalisation d'Ousmane Sonko: Dr Babacar Niang de Suma Assistance arrêté

Le directeur de la clinique Suma Assistance où Ousmane Sonko était hospitalisé depuis le 16 mars, est entre les mains des éléments de la brigade de Pété "département de Podor, région de Saint-Louis ). Il a été interpelé à Médina Ndiathbé, une communauté rurale du Sénégal située au nord du pays. Dr Niang faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation.



Selon Libération qui donne l'information ce mercredi, son interpellation est liée à l'hospitalisation du leader de Pastef Les Patriotes et la mort d'un des proches du maire de la Médina, Bamba Fall lors des manifestations. En effet, le maire de la Médina avait porté plainte contre Suma car, avait-il avancé, lorsque son agent était blessé et évacué dans ladite structure sanitaire, il lui avait été demandé s'il était de Pastef avant sa prise en charge.



Dans dans la première affaire concernant Sonko la Sûreté urbaine avait discrètement entendu Dr O. Cissé, en service à l'hôpital Principal, par ailleurs médecin personnel d'Ousmane Sonko et sa famille.



Ce dernier avait indiqué, après avoir renseigné avoir laissé sa carte professionnel chez lui, qu'il n' a posé aucun acte médicale sur Sonko et qu’il s’en « lave les mains ».



Les médecins de la clinique Suma disent « n’avoir jamais eu accès à Sonko, sur instruction ». Les enquêteurs cherchent toujours à identifier « l’équipe médicale » qui a traité le leader du Pastef.