Hugo Lloris inquiète les Français

Lloris ca commence a devenir vraiment inquiétant...#FRAUSA pic.twitter.com/4AbDHqMtRd

— Yeil (@_y3il) 9 juin 2018

Sinon j’ai honte que le gardien et capitaine de notre sélection soit Hugo Lloris.

— Julien (@julien_mgrt) 9 juin 2018

Lloris et le totem de l’immunité, faudrait que ça cesse un jour. Ça commence à se voir... #FRAUSA

— Xavier Coffin (@Xavier_Coffin) 9 juin 2018

Après avoir craqué avant la mi-temps contre les Etats-Unis sur une réalisation de Julian Green ce samedi, Hugo Lloris a encaissé au moins un but lors de ses cinq derniers matches en Bleu. Il s'agit de sa deuxième plus mauvaise série après ses huit rencontres de suite sans clean-sheet entre septembre 2012 et juin 2013.Sur Twitter, les français ont affiché leurs vives inquiétudes quant aux prestations de leur gardien de but à quelques jours de la Coupe du mondeLa France a fait match nul contre les Etats-Unis (1-1). Julian Green a ouvert le score sur une bourde de Lloris (Sidibé n'est pas exempt de tout reproche dans ce but) à la 44e minute. Mbappé a égalisé à la 78e minute sur une passe décisive de Pavard.