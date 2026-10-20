IA, connectivité et emploi : La Banque mondiale dévoile sa première stratégie numérique pour les pays en développement

Face au double défi du manque de ressources et de la crise de l’emploi dans les pays en développement, le Groupe de la Banque mondiale frappe un grand coup en lançant sa toute première stratégie numérique.



Selon l'institution, cette feuille de route entend combiner les forces des secteurs public et privé afin de démocratiser l’accès aux technologies, d’optimiser les services essentiels et de stimuler la création d’emplois à travers le monde.



Cette initiative intervient dans un contexte démographique critique où 1,2 milliard de jeunes atteindront l'âge de travailler au cours des quinze prochaines années, alors que seulement 420 millions d'emplois devraient être créés dans ces régions.



Le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a rappelé l'urgence de la situation : « Les technologies numériques peuvent aider les pays à créer des emplois et à optimiser des ressources limitées. Pour concrétiser ce potentiel, il faut une approche globale, axée non seulement sur une connectivité fiable et des appareils abordables, mais aussi sur les compétences numériques et des services utiles. ».



Pour réduire le fossé numérique qui isolait encore plus de deux milliards de personnes en 2025, la stratégie s’articule autour de quatre axes majeurs : le développement d’une connectivité fiable, la baisse du coût des appareils et des données, le renforcement des services et compétences numériques, et la préparation aux nouvelles technologies.



En marge de cette stratégie, l'institution internationale a également annoncé le lancement de l'« Initiative pour les infrastructures et la préparation à l’IA ». Mené en partenariat avec des acteurs clés comme NVIDIA et Cassava Technologies, ce projet permettra aux gouvernements des marchés émergents, principalement en Afrique et en Amérique latine, de mutualiser la puissance de calcul des puces GPU sans devoir bâtir des centres de données autonomes coûteux.