UFOA-A U20 : la Guinée s’incline face à la Gambie mais file en demi-finales, le Mali sauve l’honneur

La Guinée s’est inclinée (1-2) face à la Gambie, ce mercredi 21 octobre 2026, lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules du Tournoi UFOA-A U20 à Bamako.



Ayant remporté ses deux premiers matchs contre le Mali (1-0) et le Liberia (1-0), la sélection guinéenne était déjà officiellement qualifiée pour les demi-finales avant le coup d’envoi de cette rencontre.



Avec 6 points, la Guinée termine donc deuxième de sa poule, derrière la Gambie (7 points). Le Syli national junior affrontera le leader du groupe B en demi-finale, probablement le Sénégal, pour un derby ouest-africain en vue.



Déjà éliminé de la compétition après deux défaites consécutives, le Mali termine ce tournoi UFOA-A U20 en beauté. Opposés au Liberia pour le compte de la 3e journée du groupe A, les « Aiglons » se sont imposés (3-0), ce mercredi, au stade Mamadou Konaté.