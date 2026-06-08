IA pour le développement : Le Sénégal décroche deux distinctions mondiales majeures à l'UIT

En prélude au Sommet mondial « AI for Good Global Summit 2026 » qui se tiendra du 7 au 10 juillet prochain à Genève, le Sénégal vient de s'illustrer de fort belle manière sur la scène internationale du numérique. Le pays a remporté deux distinctions de haut rang dans le cadre du prestigieux programme « Innovate for Impact » de l’Union internationale des télécommunications (UIT), confirmant la vitalité de son écosystème en intelligence artificielle.







La première consécration mondiale est signée Abdoulaye Latsouck Faye. Son projet, baptisé DandéPlay, s'est hissé à la deuxième place mondiale dans la catégorie « Culture et Intelligence artificielle », juste derrière le Canada, s'imposant comme le seul finaliste de toute l'Afrique francophone dans sa catégorie. DandéPlay utilise l’IA générative pour automatiser la création et la standardisation des métadonnées musicales africaines. Intégrant des langues locales comme le wolof, le pulaar, le sérère, le diola et le mandinka, cette innovation permet de mieux protéger les droits d'auteur, d'optimiser la visibilité des artistes sur les plateformes mondiales et de garantir une répartition équitable de leurs redevances.







La seconde reconnaissance internationale met à l'honneur Daouda Tandiang Djiba, le président de l’AI Hub Senegal, sélectionné comme « ITU Scholar » (Chercheur de l'UIT). Dans le cadre du programme « AI Agents for Global Impact », il aura la lourde mission d'analyser, de structurer et d'accompagner douze cas d’usage mondiaux de l'IA touchant à des secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et la mobilité.







Ces deux succès éclatants propulsent l'expertise technologique sénégalaise au premier plan et prouvent sa capacité à concevoir des solutions d'IA hautement innovantes, ancrées dans les réalités locales tout en répondant aux standards mondiaux.

