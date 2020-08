Idrissa Gana Gueye, triple vainqueur avec le PSG

Idrissa Gana Gueye et le Paris Saint Germain ont soulevé hier-vendredi, la dernière Coupe de la Ligue de l'histoire en venant à bout de l'Olympique Lyonnais aux tirs au but (0-0, 6-5 t.a.b.).



Les hommes de Thomas Tuchel remportent ainsi, les quatre trophées nationaux mis en jeu cette saison, le Trophée des Champions, le Championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Mais, pour le Sénégalais, c'est son troisième sacre depuis son arrivée à Paris le 30 juillet 2019 pour une durée de quatre ans.

.