Idrissa Seck demande aux cadres de son parti de lui faire un rapport sur la gestion des inondations

L’opposant Idrissa Seck, leader du parti Rewmi, a demandé aux cadres de sa formation politique de réfléchir sur la question des inondations et de lui faire un rapport sur ce qui a été fait jusque-là, en termes réalisations, limites et errements.



Selon Les Echos qui donnent l’information dans sa livraison de ce vendredi, cette instruction a été faite à la suite de sa « sortie laconique » sur les inondations du week-end dernier qui ont fait d’énormes dégâts. Si Idy va faire une adresse à la Nation ou non après la réception de ce rapport, ses proches préfèrent maintenir le flou.



« Je ne peux vous dire avec certitude qu’il va s’adresser à la presse, mais je l’espère parce qu’on ne commande pas un rapport de ce genre pour le garder », indique à nos confrères un membre du secrétariat national de Rewmi.



Ce membre d’assurer que Idy n’est pas dans le deal avec Macky Sall. « Il n’est pas dans le deal avec Macky Sall. Vous avez une piètre opinion de Idrissa Seck, mais il est loin d’être l’homme que vous décrivez. Pour lui, le Sénégal est au-dessus de tout le monde. Vous vous en rendrez compte prochainement, le temps nous le dira », a-t-il soutenu.