Idy revient à la charge et avertit Macky : "L'éclipse qui a duré une dizaine d'année est maintenant terminée"

La traversée des ténèbres est terminée. C'est la conviction de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui est convaincu que sa descente aux enfers n'était que la résultante d'un complot orchestré par Macky Sall, alors qu'il était chef du gouvernement sous l'ère Abdoulaye Wade.



Le Président du Rewmi, qui répondait aux attaques du Président Macky Sall et de ses partisans, a fait savoir à ces derniers que son heure était arrivée et que l'éclipse qui l'avait privé de lumière a pris fin.

"Ces références et ces spéculations sont indécentes. Je rappelle simplement que j'ai été le premier directeur de campagne électorale d'Abdoulaye Wade en 1988 et le premier de toute l'histoire politique du Sénégal. Donc, personne ne peut m'apprendre comment faire la politique", a-t-il confié à la presse ce samedi.



Idy d'ajouter : "J'ai été l'initiateur et l'organisateur de la première campagne victorieuse d'Abdoulaye Wade. C'est vrai, que victime d'un complot d'Etat, orchestré par l'actuel président de la République, alors qu'il était Premier ministre d'Abdoulaye Wade. Il y a eu une éclipse d'une dizaine d'années. L'éclipse est terminée, c'est tout ce qui explique ce que vous observez maintenant".