Idy sort brièvement de son hibernation

Dans un mutisme absolu depuis plusieurs mois, Idrissa Seck, candidat déclaré à la présidentielle du 25 février 2024, est sorti de son hibernation pour se rendre à la levée du corps de l’épouse de son ami et collaborateur, Aly Saleh Diop, hier.



L’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a profité de l’occasion pour faire un témoignage sur l’ancien ministre de l'Élevage et des Productions animales avant la sortie de Rewmi du gouvernement.



« Aly, c’est Dieu qui nous a unis depuis les années 80. Moi, avec mon cabinet, lui avec le sien. Il nous arrivait de travailler ensemble, d’avoir des missions ensemble, jusqu’à ce qu’on se retrouve dans la politique », a-t-il dit, selon le journal Les Échos qui rapporte ses propos.



Il a poursuivi : « Ce sont des valeurs de ‘’ngor’’, d’honnêteté, de loyauté, et de compétence, que nous lui connaissons. Nous sommes contents de notre compagnonnage avec lui. Nous savons l’amour qu’il a pour le Djoloff et la compétence qu’il a pour travailler pour son peuple ».



L’ancien Premier ministre va-t-il retourner dans son hibernation à quelques jours de la clôture du dépôt des dossiers de candidature au greffe du Conseil constitutionnel ?