"Il faut l'obtention de compensations justes pour les communautés locales face à l'exploitation du gaz" (Fama Sarr)

Depuis 2014, la région de Saint-Louis est marquée par les recherches sismiques en vue de l'exploitation d'un gisement de gaz offshore. Dix ans plus tard, les communautés locales, notamment les pêcheurs de la Langue de Barbarie, vivent encore avec les conséquences de cette activité. Au cœur de ce combat, se trouve Fama Sarr, une femme transformatrice de produits halieutiques et présidente du GIE Daan Sa Dollé, un groupement d'intérêt économique (GIE) qui regroupe des acteurs de la pêche.

Son engagement pour la préservation de l'activité pêche et l'obtention de compensations justes pour les communautés locales face à l'exploitation du gaz est un défi de taille. Vidéo.

Babou Diallo

div id="taboola-below-article-thumbnails">