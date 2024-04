« Il faut que les Sénégalais aient accès à une eau de qualité et à des coûts raisonnables », selon Cheikh Tidiane Dièye

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a assuré les Sénégalais, lundi, à Dakar, de la volonté des nouveaux dirigeants du pays de leur distribuer une eau de qualité, en quantité suffisante et à des tarifs « raisonnables ».



Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), il faut que les Sénégalais aient accès à une eau de qualité, en quantité [suffisante] et à des coûts raisonnables. « Nous allons étudier les options choisies par le gouvernement sortant. Évidemment, si nous trouvons qu’elles ne correspondent pas à l’intérêt du peuple sénégalais et à nos ambitions, nous n’hésiterons pas à les remettre en question », a-t-il indiqué, en soulevant l’audit des contrats et du secteur hydraulique.





« Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné la conduite d’un audit rapide du contrat d’affermage liant l’État du Sénégal à la SONES et à SEN’EAU, et du contrat de performance signé par l’État, la SONES et SEN’EAU », a informé, sur APS, le ministre Cheikh Tidiane Dièye.