« Il y a eu sous Macky Sall une politisation à outrance judiciaire » Abdoulaye Ndiogou

Abdoulaye Ndiogou, invité sur le plateau Midi Keng de Pressafrik tvhd, a soutenu que la justice a été politisée sous l'ère Macky Sall et que c' était la raison du départ des juges Deme et Teliko.



"La justice a été politisée sous Macky Sall" dit Abdoulaye Ndiogou, Selon, le juriste et analyste qui a également le problème de la justice se trouve chez les procureurs. Parce que le procureur dit-il "dépend directement du ministre de la Justice, ce qui veut dire que quand le Président donne des instructions au ministre le ministre tient en haleine tous les procureurs de sortent qu’ils sont obligés d’exécuter les instructions venant de lui. Les procureurs ont le pouvoir d’exiger du juge de placer une personne sous mandat de dépôt sans qu’il ne puisse refuser", -a t-il balancé.



Toujours dans ses révélations, il souligne que "Macky Sall avait toutes les possibilités de rendre une justice libre en entament les reformes qu’il fallait. Prenant exemple sur le juge Souleymane Teliko, il a révélé qu’il a démissionné de ses fonctions de juge au Sénégal pour aller exercer en Centre Afrique après une lutte sans issue pour la liberté de la justice qu’il menait depuis 2007. Pareil pour le juge Deme, il était procureur qui siégeait au Conseil supérieur de la magistrature quand il démissionnait. Il a donné comme justificatif « j’ai démissionné d’une justice qui a démissionné ». Il ne voulait pas exécuter les reformes parce que ça ne l’arrangerait pas. Il y a eu sous Macky Sall une politisation à outrance judiciaire".