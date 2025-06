RDC: le président annonce des mesures face à la hausse des braquages et des violences à Kinshasa

Samedi 7 juin vers 13h, un pick-up transportant un ressortissant chinois et son chauffeur quittait une banque par le boulevard Lumumba à Kinshasa. À proximité d’une concession industrielle, trois hommes armés à moto ont braqué le véhicule et tiré sur le conducteur congolais.



La scène captée par la vidéosurveillance a été partagée sur les réseaux sociaux, alimentant l’inquiétude face à l’insécurité croissante.



Quelques jours plus tôt, à un kilomètre de là, une quinzaine de bandits a attaqué en pleine journée une chambre froide vendant des produits vivriers dans la commune de Lemba.



Les braquages deviennent quasi hebdomadaires à Kinshasa. Les auteurs, souvent à moto, agissent au vu et au su de la population sans crainte, filmés parfois par des témoins. Face à cette recrudescence, le président Félix Tshisekedia appelé à une mobilisation générale des forces de sécurité pour « une riposte vigoureuse, coordonnée et durable ».



Parmi les mesures annoncées : plus de patrouilles, une surveillance accrue dans les zones sensibles et un renforcement visible des effectifs policiers et militaires dans les quartiers à risques et zones commerciales.