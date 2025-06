Espagne: des milliers de personnes rassemblées à Madrid pour demander la démission de Pedro Sanchez

Près de 100 000 personnes selon les organisateurs, quelque 50 000 selon la police, se sont retrouvées dimanche 8 juin dans le centre de Madrid pour protester contre le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez et demander sa démission. Le Parti populaire, parti d'opposition conservateur, qui a convoqué ce grand rassemblement, maintient la tension contre l’exécutif, lequel est éclaboussé par plusieurs affaires de corruption alors que les socialistes espèrent bien aller jusqu’au bout de leur mandat en août 2027.



C’est la sixième fois en deux ans que le Parti populaire (PP) convoque un grand rassemblement contre ce qu’il considère le gouvernement illégitime de Pedro Sanchez. Le slogan de la manifestation ne prête pas à la confusion, « Mafia ou démocratie ». Dans la foule, ou des centaines de personnes brandissaient des drapeaux or et rouge aux couleurs de l’Espagne, les cris de « Pedro Sanchez démission » ont raisonné avec force.