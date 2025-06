Israël affirme avoir tué à Gaza les responsables d'un groupe allié du Hamas

Les Kataeb Al-Moudjahidine, groupuscule allié du Hamas dans l’enclave palestinienne, a été ciblé par l’armée israélienne à l’intérieur même de la ville de Gaza. Leur chef Assad Abou Charia et un autre responsable Mahmoud Kaheel ont été éliminés par des frappes menées par l'aviation israélienne, indique un communiqué militaire. Selon l'armée israélienne, ces brigades ont été particulièrement actives lors de l’attaque du 7 octobre 2023 et seraient directement responsables des enlèvements de Shiri Bibas et de ses jeunes fils, Ariel et Kfir. La réaction de la famille Bibas a d’ailleurs été immédiate : « Cette nouvelle représente pour nous une étape importante dans le processus de deuil et d’acceptation de ces grandes pertes », a souligné un représentant de la famille dans un communiqué. Les responsables militaires affirment aussi que les corps de trois otages qui ont été rapatriés ces derniers jours ont également été enlevés et tués par cette même organisation.