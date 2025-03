Immatriculation des deux-roues : le ministre Yankhoba Diémé fait le point et annonce une prolongation du processus

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a fait le point ce mardi sur l'immatriculation des deux-roues au Sénégal. Selon lui, au total, 109 631 deux-roues ont été enrôlés, dont 88 751 ont déjà été validés. Parmi les régions les plus performantes dans le processus d'immatriculation, Ziguinchor, Thiès, Fatick et Kaolack arrivent en tête. Cependant, la capitale, Dakar, affiche un taux de seulement 64 %, ce qui reste l'un des plus faibles.



Le ministre Diémé a souligné que les résultats obtenus sont « très encourageants ». En effet, en seulement deux mois d'opération coup de poing, plus de motos ont été immatriculées que durant toute l'année 2024. Parmi les régions ayant le plus grand taux de validation, Ziguinchor se distingue avec un taux de 99 %, suivi de Fatick (96 %), Kaolack (94 %), Louga (93 %) et Thiès (87 %).



Face à ces résultats positifs, le gouvernement a décidé de prolonger le processus d'immatriculation de deux mois supplémentaires. Le ministre a également averti que, à partir du 25 mai 2025, toutes les motos non immatriculées seront considérées comme en infraction et feront l’objet de sanctions immédiates.



Cette prolongation vise à encourager les conducteurs à régulariser leur situation avant la mise en œuvre des mesures coercitives.