Immatriculation des deux-roues : près de 18.000 demandeurs enrôlés, en moins de trois semaines (ministre)

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé a annoncé que près de 18.000 demandeurs ont été enrôlés sur l’ensemble du territoire national, moins de trois semaines après le démarrage des opérations d’immatriculation des deux-roues. Il a fait l’annonce ce jeudi 25 janvier à Mbour, lors d’un atelier d’élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) de son département.



« Les chiffres sont très appréciables. En moins de trois semaines d’enrôlement, nous sommes à près de 18.000 demandeurs qui se sont présentés dans les services des mines. Ce nombre enregistré en moins de trois semaines, sur tout le territoire national, correspond de façon arithmétique, au total des cartes grises émises en 2024 », a-t-il signalé.



Le ministre Yankhoba Diémé a également indiqué que les régions de Ziguinchor et Kaolack ont enregistré le plus d’enrôlement, mis à part Dakar qui est hors classement. « Ziguinchor est à 2% du taux de rejet. Cela veut presque dire que 100 % de ceux qui se présentent font l’objet d’immatriculation », a-t-il commenté.

Toutefois le ministre a signalé, « un faible taux de retrait des cartes grises ». « Sur les 18.000 demandeurs, environ, qui se sont présentés, il faut noter un taux faible de retrait […] sur les 11.000 cartes grises émises », a déploré le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens.