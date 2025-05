Immeuble effondré à Touba : une enquête judiciaire lancée par le Procureur

À la suite du tragique effondrement d’un immeuble en construction survenu le dimanche 25 mai dans la commune de Touba Mosquée, le Procureur de la République a annoncé ce mardi avoir ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire.



Cette décision vise à déterminer les causes exactes de l’accident et à établir les responsabilités éventuelles. Le bilan humain est lourd : onze personnes ont perdu la vie, et sept autres ont été blessées, certaines grièvement.



« Toutes les dispositions seront prises pour que la lumière soit faite sur ce drame dans les plus brefs délais. Les services compétents sont mobilisés pour mener les investigations requises », a assuré le Procureur dans un communiqué officiel.



En parallèle de cette démarche judiciaire, le Procureur a adressé ses condoléances les plus sincères aux familles endeuillées et exprimé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.