Immigration irrégulière : une pirogue de 202 migrants interceptée au large de Lompoul

Les nombreuses pertes en vies humaines ne découragent plus les candidats à l'immigration irrégulière. Ils affichent de plus en plus leur volonté d'affronter "le ventre de l'Atlantique " pour paraphraser l'écrivaine sénégalaises Fatou Diome.

Ainsi, la Marine nationale sénégalaise informe dans un poste avoir intercepté ce vendredi 19 juillet au large de Lompoul "une pirogue transportant 202 candidats à l'immigration irrégulière dont 5 femmes et un mineur".



Selon toujours, la même source, tous les migrants ont été débarqués à Dakar et remis au service compétents.