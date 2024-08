Immigration : le Secrétaire d’Etat aux sénégalais de l’extérieur veut faire un suivi régulier des migrants de retour

Lors d’une rencontre de renforcement de capacités du personnel des Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi des migrants de retour, Amadou Chérif Diouf Secrétaire d’Etat aux sénégalais de l’extérieur a mis l’accent sur l’importance de renforcer la sensibilisation face aux vagues d’émigrations clandestines.



« La migration irrégulière est quelque chose qui nous affecte beaucoup. Chaque jour, nous entendons les conséquences de ce drame. Donc, nous voulons sensibiliser les Sénégalais contre cette forme de migration », a soutenu Amadou Chérif Diouf.



Le secrétaire d’Etat aux sénégalais de l’extérieur a fait savoir que des stratégies sont en cours de formalisation pour trouver des solutions aux problèmes d’immigration. « Des mécanismes ont été déjà mis en place. Ce qu’il nous faut maintenant, c’est de travailler pour les renforcer et les rendre plus efficaces », a-t-il relevé.



« Le changement que je veux impulser, c’est qu’il y ait désormais un suivi régulier des migrants de retour au pays », a poursuivi Amadou Chérif Diouf.



Il s’agira, selon lui, « d’aller vers ces Sénégalais-là, pour les orienter vers tous les services publics offerts par l’Etat du Sénégal ».



« Le changement que je veux impulser, c’est qu’il y ait désormais un suivi régulier des migrants de retour au pays », a ajouté Amadou Chérif Diouf.



Selon lui, il s’agira, selon lui, « d’aller vers ces Sénégalais-là, pour les orienter vers tous les services publics offerts par l’Etat du Sénégal ».



Il espère qu’une telle démarche permettra au secrétariat « d’avoir chaque année un rapport complet sur les effectifs pris en charge ».