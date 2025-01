Impactés des événements tragiques de 2021 à 2024 : Maïmouna Dièye annonce une batterie de mesures en faveur des victimes

10 millions de francs CFA pour les familles des personnes décédées dans le cadre de ces événements tragiques.

L’admission au statut de pupille de la nation pour les mineurs ayant perdu leurs tuteurs pendant cette période.

Une bourse de sécurité familiale, en plus de la couverture sanitaire universelle et d’une carte d’égalité des chances pour les familles gravement affectées.

Une prise en charge médicale pour tous les détenus ou ex-détenus, afin de garantir leur rétablissement et leur bien-être.

Une allocation forfaitaire de 500 000 francs CFA pour chaque personne concernée par les injustices liées à ces événements, telles que les tortures ou les emprisonnements illégaux. Cette mesure inclut également la prise en charge médicale si nécessaire.

Dans un élan de solidarité nationale, le gouvernement sénégalais, par l'intermédiaire du ministère de la Famille et des Solidarités, a annoncé une série de mesures en faveur des personnes impactées par les événements tragiques survenus entre 2021 et 2024. Ces mesures visent à apporter un soutien tangible aux victimes, à restaurer leur dignité et à faciliter leur réinsertion dans la société.Les mesures annoncées incluent :Les données disponibles révèlent que 2 172 victimes (entre ex-détenus et autres personnes affectées) ont été recensées, ainsi que 79 décès directement liés à ces événements. Il convient de noter que la base de données des victimes est constamment mise à jour par l'Agence nationale de la statistique et de ladémographie(ANSD), conformément aux informations du Bureau d'informationdu gouvernement (BIG).Ces mesures visent à réparer, dans la mesure du possible, les préjudices subis par les victimes et leurs familles, tout en inscrivant ces actions dans une démarche de solidarité et de justice sociale.