La Division nationale de lutte contre le trafic (DNLT) de Ziguinchor a procédé au démantèlement d’un réseau transnational de trafic de migrants opérant entre le Sénégal, la Gambie et l’Espagne, ayant conduit à l’interception de vingt (20) candidats à la migration irrégulière et à l’interpellation de sept (07) individus présumés impliqués.



Selon les informations de L’Observateur, dans la nuit du 19 novembre 2026, les policiers de l’Antenne régionale de la DNLT de Ziguinchor ont reçu une alerte faisant état de la préparation d’un voyage irrégulier par voie maritime, dont le départ était prévu le 20 novembre 2026 à partir de la plage de Tandjeh, en Gambie. Selon les renseignements recueillis, environ cent cinquante (150) candidats étaient regroupés dans un foyer situé à proximité de cette plage, en attente de leur embarquement, avant de rallier Tandjeh pour récupérer environ cent vingt (120) autres candidats, puis prendre la direction de l’Espagne.



L’exploitation du renseignement et les investigations menées ont permis aux policiers de déjouer cette opération, avec l’interpellation de sept (07) présumés membres du réseau, dont trois (03) Sénégalais et quatre (04) Gambiens. Il s’agit des nommés M. Ndir, I. Sarr, Kh. L. Ba, L. Ndjie, M. Diouf et M. L. Sanyang. Parmi eux, figurent des organisateurs, le capitaine désigné pour conduire la pirogue et des membres de son équipage. Par ailleurs, une vingtaine (20) de candidats à la migration irrégulière ont été interceptés sur une plage à Ziguinchor.



Entendus sur les circonstances de leur participation au projet de voyage, ils ont unanimement déclaré avoir versé chacun la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, soit un montant global de dix millions (10.000.000) F CFA, en contrepartie de leur acheminement vers la destination envisagée. Les capitaines désignés auraient accepté leur participation contre une contribution individuelle de cent cinquante mille (150.000) francs CFA.



Des aveux



Interrogés sur les faits, les mis en cause auraient reconnu leur appartenance au réseau, lequel serait dirigé par le nommé M. L. Sanyang, de nationalité gambienne, interpellé dans le cadre de cette opération, en collaboration avec son grand frère, Y. Mané, établi en Espagne.



Selon leurs déclarations, ces deux individus seraient les principaux initiateurs et coordonnateurs du projet de voyage irrégulier. Le mode opératoire consistait à récupérer une pirogue à Ziguinchor, embarquer une vingtaine de candidats sur place, rallier Tandjeh en Gambie pour récupérer environ cent vingt (120) autres candidats, puis prendre la direction de l’Espagne.



Interrogés sur les activités du réseau, les mis en cause ont révélé que, sur la période de septembre à novembre 2026, celui-ci aurait organisé sept (07) opérations de migration irrégulière, dont quatre (04) ont abouti et trois (03) se sont soldées par un échec. Ces opérations auraient été mises en œuvre à partir de différents points d’embarquement, dont quatre (04) situés en Gambie et d’autres dans les zones insulaires du Sénégal, notamment Bassoul, Dionewar et Niodior.



Toujours selon L’Observateur, la pirogue destinée à la traversée a été saisie et placée sous scellés provisoires pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les autres ramifications et complices du réseau.