L'affaire du viol présumé dans un Yango connaît un nouveau rebondissement. Alors que la plateforme a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC), R.C.A. livre sa version des faits dans un entretien accordé au journal Libération et réfute les éléments avancés contre elle.



Selon son récit, les faits se sont déroulés dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026. Après un shooting publicitaire aux Almadies, elle affirme avoir commandé un Yango pour rentrer à Rufisque. Arrivé aux Maristes, le chauffeur aurait quitté son itinéraire sous prétexte de chercher une station-service, avant de s'engager dans un endroit isolé, près de la pharmacie Touba.

« Il a verrouillé les portes et sorti une arme, un couteau. Il m'a dit que si je voulais rentrer en paix, je devais faire ce qu'il voulait », a-t-elle raconté.



Elle affirme lui avoir remis son argent et son téléphone avant de subir des attouchements, puis un viol avec pénétration. « Je me suis débattue, mais il m'a forcée jusqu'à ce qu'il y ait viol », a-t-elle soutenu.



Après les faits présumés, le chauffeur l'aurait expulsée du véhicule. Elle raconte avoir cherché de l'aide dans deux résidences avant de trouver un homme qui l'a aidée à joindre sa famille.



« Je n'ai jamais annulé une commande »



Sur la prétendue annulation de sa commande, évoquée dans la plainte de Yango, R.C.A. est catégorique : « Je n'ai jamais annulé une commande. Je n'ai fait qu'une seule commande, celle qui partait de Yoff Virage pour Rufisque ».



Elle explique que son téléphone avait été récupéré et manipulé par son agresseur présumé. Après avoir récupéré sa carte SIM, elle dit avoir rencontré des difficultés pour accéder à son compte Yango et ne plus retrouver le trajet dans son historique. Elle affirme avoir contacté la plateforme par mail, sans obtenir de réponse.



La jeune femme dénonce également la divulgation de son adresse personnelle dans la presse. « Il est quand même grave qu'en tant que victime ayant un bourreau, une plateforme divulgue mon adresse, qui est une donnée personnelle », a-t-elle déploré, estimant que cette publication l'a davantage exposée à l'insécurité.



Elle dément avoir été à Ali Baba



Elle a également contesté sa présence à Ali Baba à l'heure de l'agression. « Je n'ai pas été à Ali Baba. Je n'ai pas pris la rue d'Ali Baba ce jour-là. J'ai encore une fois quitté Yoff Virage pour les Maristes », a-t-elle insisté. Elle affirme disposer de preuves de sa localisation et promet de les transmettre aux enquêteurs.



Concernant une prétendue convocation de la DSC à laquelle elle n'aurait pas répondu, R.C.A. affirme n'en avoir jamais reçu. Elle explique avoir été hospitalisée à la suite d'une crise durant la période évoquée.



« Mon téléphone n'était pas éteint non plus », a-t-elle précisé, ajoutant que ses avocats disposent de messages envoyés à cette période avec accusés de réception. « À ce jour, mes avocats et moi restons toujours en attente d'une convocation en bonne et due forme », a-t-elle déclaré.



Une plainte déposée le 24 octobre



Sur le plan judiciaire, R.C.A. affirme avoir déposé une plainte à la gendarmerie de Hann-Maristes le 24 octobre 2026. Elle dit également avoir effectué, le même jour, trois examens médicaux au centre hospitalier Nabil Choukair, dont un prélèvement à la recherche de sperme.



Elle annonce d'autres plaintes, par l'intermédiaire de ses avocats, contre les personnes qu'elle accuse d'insultes, de diffamation et de divulgation de conversations privées.

« Aujourd'hui, je parle en mon nom, mais aussi au nom de toutes les victimes qu'on essaye de faire taire. On m'a volé mon récit, on m'a poussée à m'exprimer, donc je le fais », a-t-elle conclu.



Selon toujours le journal, les versions de la plateforme et de la présumée victime restent opposées. Les éléments avancés par chacune des parties devront être examinés dans le cadre des procédures en cours.