Le juriste Boubacar Mouhammadou Racin Sy a estimé que la résolution envisagée par les députés de Pastef pour réclamer des poursuites contre le président Bassirou Diomaye Faye pour haute trahison n'aurait aucune incidence juridique sur le décret présidentiel du 19 novembre 2026. Il s'est exprimé sur la question au micro d’iRadio.



Selon lui, l’Assemblée nationale pouvait débattre de cet acte, examiner son fondement constitutionnel et demander des explications sur ses conditions d’exécution. Toutefois, le pouvoir de contrôle parlementaire ne devait pas être confondu avec le pouvoir juridictionnel.



« Une résolution parlementaire ne constitue pas en soi, par elle-même, une décision juridictionnelle. Elle ne peut donc pas annuler un décret présidentiel, encore moins en suspendre les effets ou interdire au président de la République de poursuivre l'exécution d'un acte pris sur le fondement d'une disposition constitutionnelle », a expliqué le juriste.



Boubacar Racin Sy a rappelé que l’Assemblée nationale disposait de prérogatives législatives et de contrôle de l’action gouvernementale. Elle pouvait ainsi exprimer son désaccord avec une décision du chef de l’État et dénoncer ce qu’elle considérait comme une irrégularité.



Toutefois, cette contestation ne pouvait pas, à elle seule, s’imposer juridiquement à l’exécutif. « Elle ne peut pas transformer sa propre interprétation de la Constitution en une décision juridiquement obligatoire pour l'exécutif », a-t-il insisté.

