Inauguration Massalikoul Jinaan: impossible de circuler à Dakar

13 heures 02 minutes. À une heure avant la prière du vendredi (14 heures), il est presque impossible de circuler dans les rues de Dakar. Automobilistes comme piétons, chacun cherche des moyens pour vaquer à leurs occupations. Mais ils se heurtent à des bouchons dans presque toutes les rues de la capitale sénégalaise. La cause, les routes sont barrées pour les raisons de l'inauguration.



Certains fidèles préfèrent marcher sous le soleil brûlant pour rallier la Grande Mosquée sise à Colobane. Ce, ont-ils confié, dans le but de pouvoir participer à la prière.



Au rond-point Jet d'eau, c'est le boom automobile. Des véhicules sortent de partout. Traverser les intersections devient un parcours du combattant. Et, la situation est la même de Sicap-Liberté au Centre-ville de Dakar créant ainsi des embouteillages montrés dans de nombreux axes stratégiques de la capitale.