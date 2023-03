Inauguration du Brt : Mansour Faye fixe une date

Les travaux du projet de Bus rapid transit (Brt), d’un coût de 300 milliards de francs Cfa, sont sur le point de s’achever. À en croire le ministre Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, son inauguration aura lieu au mois d’octobre prochain.



«Je peux exprimer une satisfaction avec toute l’équipe qui m’accompagne, pour dire que les travaux du Brt seront réceptionnés à la date fixée. La question de l’assainissement, qui avait causé de réelles difficultés, est réglée à plus de 99%. Dans la dynamique de l’exploitation, les infrastructures telles que l’autopont de Case bi, le dépôt du Brt à Gadaye et le centre de commande au niveau de Grand Médine seront livrées à la même période», assure Mansour Faye. Sûr de l’avancement des travaux, il a annoncé l’inauguration du Brt en octobre, et au plus tard en novembre 2023. «Comme les délais sont serrés, je vais mettre la pression sur les entités impliquées pour le respect des engagements», a assuré Mansour Faye.



Lancé le 28 octobre 2019, le Brt va transporter à 300 mille personnes quotidiennement et permettra de réduire de moitié le temps de trajet entre Guédiawaye et Dakar. Mansour Faye a déclaré que le premier bus qui doit emprunter ce tracé a été réceptionné il y a quelques jours. Et qu’« il sera présenté lors du défilé de la Fête de l’indépendance du Sénégal, le 4 avril prochain».



D’après « Le Quotidien », il a aussi révélé que 20 autres bus articulés de 18, 70 mètres seront reçus à Dakar au mois de juin. Au total, 125 bus de cette catégorie seront livrés.



D’un coût estimé à 300 milliards de francs Cfa, le Brt va traverser les communes de Cambérène, Patte d’Oie, Grand-Yoff, Dieuppeul-Derklé, Sicap-Liberté, Mermoz Sacré-Cœur, Grand-Dakar, Point E Amité, la commune de Fass-Colobane, Gueule Tapée, Médina et enfin Dakar-Plateau. Le tracé, qui s’étale sur 18 km et traverse 14 communes, va desservir 23 stations dédiées.