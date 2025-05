Foot : Sadio Mané, seul Africain dans le Top 50 Forbes 2025

L'attaquant sénégalais Sadio Mané continue de briller, non seulement sur les terrains, mais aussi dans les classements financiers. Selon le dernier classement Forbes 2025, il est le seul Africain à figurer parmi les 50 sportifs les mieux payés au monde.



Avec des revenus annuels estimés à 54 millions de dollars (environ 48 millions d'euros ou 32 milliards de francs CFA), Sadio Mané se classe 48e mondial, devançant des stars de renom. Une performance impressionnante, portée par son contrat en Arabie Saoudite et de nombreux partenaires lucratifs avec de grandes marques.



Ce classement confirme l'impact global du joueur formé à Génération Foot et passé par le FC Metz, le RB Salzbourg, Southampton, Liverpool et le Bayern Munich. Sa popularité grandissante, couplée à une image de star humble et engagée, fait de lui une icône mondiale du sport.



Mané ne se distingue pas seulement par ses performances sportives, mais aussi par son engagement social. L'international sénégalais a investi des millions dans des projets de développement au Sénégal, notamment dans la santé et l'éducation à Bambali, son village natal.



Alors que le continent africain peine encore à imposer ses figures sportives dans les classements économiques mondiaux, Sadio Mané symbolise l'espoir d'un leadership africain affirmé dans l'univers du sport-business.



Un modèle d'inspiration qui continue d'écrire l'histoire.