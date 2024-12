Incendie à Koumpentoum : le feu détruit une grande partie du bétail, faisant 30 moutons et 25 chèvres

Une terrible tragédie a frappé la localité de Fasse Thiékène, dans le département de Koumpentoum, le 15 décembre 2024, vers 15 h. Un violent incendie a ravagé le village, causant des dégâts matériels considérables, notamment la destruction de récoltes et de vivres. Le bilan provisoire, estimé par la gendarmerie, pourrait se chiffrer à plusieurs millions de FCFA. Face à cette catastrophe, les sinistrés, dans le désespoir, appellent à l'aide.



Selon le journal L'Observateur, les habitants, qui se trouvaient dans leurs champs à ce moment de la journée, ont tenté, en vain, de maîtriser les flammes. Le vent violent qui soufflait à ce moment-là a rendu leurs efforts inutiles.



Le village, qui abrite de grands producteurs agricoles, a vu ses précieuses récoltes dévastées. Plus de 500 tonnes d'arachides, entreposées dans des greniers et sur les toits, ont été réduites en cendres. De nombreux biens personnels, tels que des vivres, des lits, des matelas, des meubles et des ustensiles de cuisine, ont également été détruits.



Le feu a progressé rapidement, emportant une grande partie du bétail, dont 30 moutons, 25 chèvres et de la volaille, plongeant les propriétaires dans le désarroi, selon le journal.



La gendarmerie de Koumpentoum a estimé provisoirement les pertes matérielles à plusieurs millions de FCFA. Malgré l'ampleur de la catastrophe, les sapeurs-pompiers, venus de la caserne de Koumpentoum, n'ont fait état d'aucune perte en vie humaine à ce jour.



Cependant, les sinistrés lancent un appel urgent à l'État du Sénégal et aux bonnes volontés pour leur venir en aide et les soutenir dans cette épreuve.