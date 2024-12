Incendie à l'hypermarché Exclusive : le rez-de-chaussée et la zone de stockage des produits ont été préservés (pompiers)

Le colonel Sada Dia, commandant du premier Groupement d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers, a confirmé qu'aucune perte humaine n'a été enregistrée lors de l'incendie qui a ravagé l'hypermarché Exclusive à Yoff, dans la nuit de dimanche à lundi. Il a précisé que le rez-de-chaussée et la zone de stockage des produits ont été préservés.



Concernant l'origine du sinistre, le colonel Dia a indiqué qu'il appartient à la gendarmerie, présente sur les lieux, de collecter les informations nécessaires pour l’ouverture d’une enquête.



« Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables », a-t-il déclaré.



« A l'hypermarché Exclusive, il y a une diversité de produits qui sont exposés dans cet établissement commercial. Le rez-de-chaussée et les deux niveaux supplémentaires sont pleins de marchandises de stockages. Il y a pas mal de marchandises stockées que nous avons conservé au cours de nos opérations », a expliqué le colonel Dia sur les ondes de la RFM.



L’opération a mobilisé 98 personnels de sapeurs-pompiers et 28 moyens d'extinction et moteurs spéciaux. L'incendie a été mobilisé après 13 heures d'opération.