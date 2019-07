Incendie du véhicule présidentiel: un expert en transport demande l’ouverture d’une enquête

L’expert en transport, Ibrahima Ndongo, et ancien travailleur du parc présidentiel, soupçonne des défaillances techniques et a demandé l’ouverture d’une enquête, après que la voiture de Macky Sall, à bord duquel il se trouvait avec son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keita, a pris feu mercredi, en partance pour l’inhumation de Ousmane Tanor Dieng dans son village à 87 km de Dakar.



« Ce n’est pas la gendarmerie qui pourrait faire ça ni la police. Il faut des experts pour ausculter le véhicule afin de savoir ce qui s’est passé. Il s’est passé des anomalies. Il est donc nécessaire qu’une enquête technique soit faite pour déterminer les causes réelles », a suggéré l’expert sur la Rfm (privée).



Au delà de l’aspect technique qui doit être pris en compte, M. Ndongo, a appelé à la formation des chauffeurs de véhicules présidentiels. « On doit les former, même s’il faut les emmener en Allemagne. Qu’ils fassent des cours, qu’on leur disent les normes d’utilisation de ces véhicules », ajoute-t-il, avant d’appeler à plus de rigueur et de vigilance.



Mais, nos confrères de « I-Radio » croient connaître la raison de l'accident. La limousine présidentielle a heurté de plein fouet un des dos-d’âne sur la route. Ce qui a entraîné l’éclatement du carter et une perte d’huile », soutiennent-ils.



Le feu a été vite maîtrisé par les éléments des Sapeurs-pompiers qui suivaient le convoi de Macky Sall. Et les deux chefs d'État ont été transférés dans un autre véhicule, indemnes.