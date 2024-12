Incendie marché Guedj de Kaolack : plus d’un milliard FCFA de pertes, selon la directrice de Promogem

Rogui Aladji Sow, la coordinatrice du Programme de modernisation des équipements marchands (PROMOGEM), accompagnée du préfet de Kaolack, Latyr Ndiaye, et d'une délégation de la mairie, a récemment effectué une visite sur les lieux du marché Guedj de Kaolack, ravagé par un incendie dévastateur. Lors de cette visite, elle a exprimé son soutien aux commerçants touchés par cette catastrophe et a fait le point sur les conséquences de l’incendie.



D’après Rogui Aladji Sow, le bilan de l’incendie est particulièrement lourd, avec des pertes matérielles estimées à plus d’un milliard de francs CFA en marchandises. Ce sinistre a plongé de nombreux commerçants dans une situation de grande précarité, mettant en lumière la vulnérabilité de certains marchés face aux risques d’incendie.



Lors de sa déclaration, Rogui Sow a insisté sur les différents facteurs qui contribuent à la fréquence et à l’intensité des incendies dans les marchés, soulignant que ces événements doivent pousser à une réflexion collective sur les responsabilités et les comportements des acteurs présents sur ces sites. Parmi les causes évoquées, elle a notamment mentionné l’occupation anarchique des espaces, la promiscuité, la saturation des lieux, ainsi que les branchements électriques non conformes, qui sont autant de conditions favorables au déclenchement et à la propagation des incendies.



Elle a également déploré la lenteur des secours, qui n’arrivent souvent pas à temps pour limiter l’ampleur des dégâts. Cette situation, selon elle, doit être prise en compte dans la réflexion sur la gestion des risques et la prévention des catastrophes dans les zones commerçantes.



Face à la détresse des commerçants sinistrés, Rogui Aladji Sow a pris l'engagement de faciliter le processus de relogement des victimes de l'incendie. Elle a également assuré qu’un accès facilité aux financements serait mis en place pour les aider à redémarrer leurs activités. Ces financements viendraient respectivement du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et de la Direction de l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), des institutions destinées à soutenir l'entrepreneuriat et à promouvoir l’autonomisation des populations vulnérables.



Cette initiative vise à offrir un espoir aux commerçants impactés, en leur permettant de se reconstruire et de retrouver rapidement une activité économique, tout en favorisant une meilleure organisation des marchés pour éviter de tels drames à l’avenir.



L’incendie du marché Guedj de Kaolack met en lumière non seulement la tragédie humaine et matérielle vécue par les commerçants, mais aussi les défis liés à la gestion des risques dans les marchés sénégalais. Les autorités, à travers la visite et les engagements de Rogui Aladji Sow, appellent à une prise de conscience collective sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité, de respecter les normes d’urbanisme et de garantir un meilleur accès aux secours. Dans cette période difficile, la solidarité et l’engagement des institutions seront des atouts essentiels pour aider les sinistrés à surmonter cette épreuve.