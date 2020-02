Incendie spectaculaire gare de Lyon à Paris: le concert du chanteur congolais Fally Ipupa en cause

Les images sont spectaculaires. Ce vendredi après-midi, une épaisse fumée noire s'échappait de la gare de Lyon, à Paris. Selon les informations du Figaro, qui cite les pompiers, il s'agirait de « feux de véhicule en plein air ». De son côté, la préfecture dénonce « des exactions inadmissibles dans le secteur de #Bercy » et précise que les forces de l'ordre sont en cours d'intervention pour y mettre fin. La préfecture précise également que les incidents se sont produits en marge d'un concert. À 18 heures, la préfecture annonce l'évacuation de la gare.



Ce vendredi soir, à l'AccorHotels Arena de Bercy, se produira la star congolaise Fally Ipupa. Les manifestations prévues autour de l'AccorHotels Arena à Paris vendredi soir, au moment du concert de la star congolaise Fally Ipupa, avaient été interdites par la préfecture de police qui craignait des troubles à l'ordre public. Ce concert suscite « une mobilisation croissante sur les réseaux sociaux » d'opposants au régime de Kinshasa. « Plusieurs appels à manifester aux abords de la salle avec l'intention d'en découdre avec les spectateurs du concert » ont été lancés, a indiqué vendredi la PP dans un communiqué. Un périmètre de sécurité a donc été instauré autour de la salle et le préfet de police a interdit au total sept manifestations déclarées en lien avec le concert de la star congolaise, au 1,4 million d'abonnés sur YouTube.



Vendredi à la mi-journée, les forces de l'ordre avaient d'ores et déjà procédé à 2 interpellations et 11 verbalisations dans le secteur de Bercy, dans le cadre des interdictions, a affirmé la préfecture de police sur twitter. En 2017, un concert de Fally Ipupa dans une autre salle parisienne avait déjà été annulé par arrêté préfectoral pour risques de « troubles graves à l'ordre public ». Des militants de la diaspora congolaise manifestent régulièrement contre les artistes qui se produisent en France ou en Belgique et qu'ils accusent d'être proches du président Kabila et de son successeur Félix Tshisekedi.



avec Le Point