Incendies en Californie : "Donald Trump pense comme un enfant de 8 ans !"

"Écoutez-le !", fulmine Glay, un retraité sinistré, qui regarde le président américain depuis un abri à Chico, près de Paradise. Donald Trump apparaît en direct, au milieu des cendres, casquette USA sur la tête. Le président américain conseille aux Californiens de prendre exemple sur la Finlande, un pays qui, selon lui, n’a aucun problème d'incendie, parce qu’il ratisse ses forêts. "Ici on est aux États-Unis, à Paradise, pas en Finlande ! Il ne comprend rien à l’écologie. Il croit encore que le réchauffement climatique n’existe pas et il dit que tout ça c’est de notre faute parce que nous ne nous occupons pas bien de nos forêts. Il pense comme un enfant de 8 ans !"



Entre colère et résignation

La Californie est l'État le plus anti-Trump des États-Unis, pourtant, ce nord californien, pauvre et rural, dévasté par les feux, a largement voté pour lui en 2016. Cricket, institutrice, vit dans sa voiture depuis que sa maison de Paradise a brûlé, cette visite de Donald Trump la réconforte : "Je suis contente qu’il soit ici. J’espère qu’il va comprendre les besoins des habitants de Paradise. Nous essayons de ne pas nous effondrer, mais nous n’avons même plus d’endroit où dormir." Derrière elle, les noms et photos de centaines de disparus s’affichent sur un tableau installé à l’extérieur d’une église bondée de Chico transformée en refuge.